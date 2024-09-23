Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1797 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе Stack's Bowers за 977.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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