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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1797 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе Stack's Bowers за 977.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - February 5, 2015
Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - February 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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