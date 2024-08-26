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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31277 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - December 7, 2017
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - December 7, 2017
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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