Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31277 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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