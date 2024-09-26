Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1790 года Mo FM. "CAROL IIII" (Мексика, Карл IV)

Разновидность: "CAROL IIII"

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IIII" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IIII" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. "CAROL IIII". Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3177 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9200 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (4)
  • Aureo & Calicó (15)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Cayón (7)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Heritage (6)
  • HERVERA (6)
  • Hess Divo (1)
  • ibercoin (2)
  • Sedwick (2)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Stack's (7)
  • UBS (2)
  • Via (1)
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2569 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 16, 2023
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 13, 2019
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1790 Mo FM на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла IV Монеты Мексики 1790 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск