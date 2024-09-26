Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1790 года Mo FM. "CAROL IIII" (Мексика, Карл IV)
Разновидность: "CAROL IIII"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. "CAROL IIII". Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3177 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9200 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2569 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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