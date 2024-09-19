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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33800 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - May 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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