Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33800 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (4)
- Aureo & Calicó (31)
- Cayón (20)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- CNG (1)
- CoinsNB (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (24)
- Herrero (3)
- HERVERA (14)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (3)
- Künker (2)
- Monedalia.es (2)
- Morton & Eden (1)
- Nihon (1)
- Numisor (1)
- Palombo (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (14)
- Stack's (8)
- Tauler & Fau (8)
- UBS (1)
- WAG (2)
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск