Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1796 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32968 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF30 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
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