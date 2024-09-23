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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1796 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32968 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - November 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Nomisma - June 30, 2023
Продавец Nomisma
Дата 30 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Мексика 8 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 CCG
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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