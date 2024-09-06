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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1790 года Mo FM. "CAROL IV" (Мексика, Карл IV)

Разновидность: "CAROL IV"

Аверс монеты - 4 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IV" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IV" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. "CAROL IV". Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1456 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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