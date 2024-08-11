Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1790 года Mo FM. "CAROL IIII" (Мексика, Карл IV)
Разновидность: "CAROL IIII"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. "CAROL IIII". Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22232 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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