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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1790 года Mo FM. "CAROL IIII" (Мексика, Карл IV)

Разновидность: "CAROL IIII"

Аверс монеты - 4 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IIII" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1790 года Mo FM "CAROL IIII" - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. "CAROL IIII". Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22232 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (3)
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
984 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 940 EUR
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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