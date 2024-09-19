Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1790 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22230 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Где продать?
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