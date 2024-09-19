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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1790 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1790 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1790 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22230 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 12, 2016
Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1790 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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