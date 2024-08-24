Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1799 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 20700 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1382 $
Цена в валюте аукциона 1280 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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