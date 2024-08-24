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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1799 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 20700 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1382 $
Цена в валюте аукциона 1280 EUR
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Roma Numismatics - August 22, 2019
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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