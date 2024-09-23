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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1792 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1792 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 650 EUR. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Stack's - August 22, 2019
Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Stack's - August 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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