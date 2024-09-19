Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1792 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Heritage (1)
- Stack's (1)
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1528 USD
Где продать?
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