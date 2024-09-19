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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1792 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aurea - May 19, 2018
Продавец Aurea
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 12000 CZK
Мексика 4 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1528 USD
Мексика 4 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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