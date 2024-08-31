Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 21000 MXN. Торги состоялись 10 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Briggs & Bustos (1)
- Heritage (1)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (1)
- UBS (1)
Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 21000 MXN
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск