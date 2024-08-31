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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1800 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1800 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 21000 MXN. Торги состоялись 10 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
Мексика 2 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мексика 2 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - April 13, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 21000 MXN
Мексика 2 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Sonntag - November 25, 2019
Продавец Sonntag
Дата 25 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 2 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1800 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1800 Mo FM на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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