Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1799 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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