Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1799 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1799 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31276 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Del Bosque, Briggs & Bustos (2)
  • Heritage (5)
  • HERVERA (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - October 9, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 9 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 17, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 17 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 20, 2018
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 20, 2018
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 24, 2017
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 24, 2017
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 12, 2011
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - March 7, 2010
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - March 7, 2010
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 21, 2008
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла IV Монеты Мексики 1799 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск