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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1803 Mo FT
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
4 эскудо 1803 Mo FT
Средняя цена 970 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 эскудо 1803 Mo FT
Средняя цена 510 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1803 Mo FT
Средняя цена 710 $
Продажи
0 6
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