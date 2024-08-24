Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1803 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6300 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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