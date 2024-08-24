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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1803 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6300 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3097 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1803 Mo FT на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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