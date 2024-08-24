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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1803 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 74533 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 23 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - February 24, 2022
Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - May 5, 2016
Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - May 5, 2016
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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