Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1803 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 74533 проданному на аукционе Stack's Bowers за 950 USD. Торги состоялись 23 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 950 USD
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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