Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1803 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1803 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 8 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 12 ноября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?
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