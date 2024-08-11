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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1803 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1803 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 8 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • UBS (2)
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - November 12, 2020
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - November 12, 2020
Продавец Heritage
Дата 12 ноября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - August 13, 2014
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - January 8, 2012
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 4 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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