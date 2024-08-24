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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1803 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1803 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1803 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31280 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 177 EUR
Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - June 9, 2016
Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - June 9, 2016
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2016
Сохранность VG
Цена
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Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1803 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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