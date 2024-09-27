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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1793 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4217 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2400 EUR. Торги состоялись 31 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1787 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2024
Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Bolaffi - December 7, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aurea - June 4, 2022
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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