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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1793 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1793 Mo FM
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 97
Аверс
Реверс
4 эскудо 1793 Mo FM
Средняя цена 640 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 Mo FM
Средняя цена 580 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 эскудо 1793 Mo FM
Средняя цена 320 $
Продажи
0 16
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