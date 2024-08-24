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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1793 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 983 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1700 USD. Торги состоялись 2 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - September 4, 2014
Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - September 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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