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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1793 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 70124 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2023
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - May 9, 2019
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - May 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - January 8, 2012
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - April 18, 2011
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - April 26, 2010
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - May 30, 2003
Мексика 1 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - May 30, 2003
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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