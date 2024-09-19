Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1793 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 70124 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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