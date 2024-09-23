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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1793 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1793 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1793 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1583 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1250 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1039 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
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Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1793 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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