Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Cayón (3)
  • Heritage (6)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (6)
  • UBS (1)
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Briggs & Bustos - April 26, 2024
Продавец Briggs & Bustos
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 19000 MXN
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - February 27, 2020
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Jesús Vico - October 27, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла IV Монеты Мексики 1804 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск