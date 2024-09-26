Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 19000 MXN
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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