Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1796 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1796 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (3)
- Heritage (2)
- Monedalia.es (1)
- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск