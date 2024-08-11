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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1796 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1796 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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