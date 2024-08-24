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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1791 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1791 Mo FM
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 82
Аверс
Реверс
2 эскудо 1791 Mo FM
Средняя цена 540 $
Продажи
0 21
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