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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1791 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
684 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - September 3, 2015
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - September 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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