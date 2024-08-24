Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1791 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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