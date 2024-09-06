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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1791 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (4)
  • Александр (1)
Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1766 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Александр - February 9, 2022
Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - August 8, 2019
Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - August 8, 2019
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - July 18, 2019
Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - July 18, 2019
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1791 Mo FM на аукционе Heritage - August 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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