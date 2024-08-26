Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1797 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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