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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1797 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1797 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4935 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - May 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1797 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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