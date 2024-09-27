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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1796 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1796 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30339 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Stack's (2)
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 22, 2022
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - August 22, 2019
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - August 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе HERVERA - December 17, 2013
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 16, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1796 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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