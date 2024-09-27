Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1796 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30339 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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