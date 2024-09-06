Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3200 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1314 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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