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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1804 года Mo TH (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1804 года Mo TH - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1804 года со знаком Mo TH. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2092 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3200 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 676 EUR
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1314 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 14, 2018
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 9, 2017
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Мексика 4 эскудо 1804 Mo TH на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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