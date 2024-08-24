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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1799 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1799 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3195 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (2)
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - May 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - May 1, 2012
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1799 Mo FM на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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