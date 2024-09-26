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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1792 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1792 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1690 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - May 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Bolaffi - December 7, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2020
Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1792 Mo FM на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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