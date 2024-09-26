Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1792 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 3 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Дата 22 октября 2020
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Дата 13 января 2020
Сохранность MS63 NGC
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
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Где продать?
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