Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Каталог монет Республики (1818-2021)
Всего добавлено монет: 252
Каталог монет Республика 1818-2021
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Монеты Республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,200 $900 1 21
Чили, Республика
100 песо 1963 So
Золото $1,100 - 0 84
Чили, Республика
100 песо 1960 So
Золото $1,200 - 0 42
Чили, Республика
100 песо 1962 So
Золото $1,100 - 0 43
Чили, Республика
100 песо 1952 So
Золото $1,200 - 0 49
Чили, Республика
100 песо 1961 So
Золото $1,000 - 0 39
Чили, Республика
100 песо 1954 So
Золото $1,000 - 0 68
Чили, Республика
100 песо 1947 So
Золото $1,400 $1,700 1 50
Чили, Республика
100 песо 1976 So "Освобождение Чили"
Золото $550 - 0 26
Чили, Республика
50 песо 1974 So
Золото $1,100 - 0 27
Чили, Республика
100 песо 1959 So
Золото $570 - 0 10
Чили, Республика
50 песо 1965 So
Золото $1,100 - 0 20
Чили, Республика
100 песо 1956 So
Золото $530 - 0 78
Чили, Республика
50 песо 1926 So
Золото $860 - 0 23
Чили, Республика
100 песо 1948 So
Золото $1,000 - 2 214
Чили, Республика
100 песо 1926 So
Золото $1,100 - 0 41
Чили, Республика
100 песо 1951 So
Золото $990 - 0 26
Чили, Республика
100 песо 1949 So
Золото $290 - 0 18
Чили, Республика
20 песо 1959 So
Золото $230 - 1 36
Чили, Республика
20 песо 1961 So
Золото $410 - 1 30
Чили, Республика
10 песо 1896 So
Золото $10,000 - 0 1
Чили, Республика
5 песо 1897 So
Золото $1,100 - 2 53
Чили, Республика
100 песо 1958 So
Золото $510 - 0 25
Чили, Республика
50 песо 1970 So
Золото $10,000 - 0 5
Чили, Республика
8 эскудо 1825 So I
Золото $1,200 - 0 29
Чили, Республика
100 песо 1955 So
Золото $260 - 2 40
Чили, Республика
1 песо 1861 So
Золото $490 $550 0 27
Чили, Республика
50 песо 1968 So "150-летие военной академии"
Золото $5,000 - 0 13
Чили, Республика
1 песо 1867 So
Золото $1,400 - 0 57
Чили, Республика
100 песо 1946 So
Серебро $10,000 - 0 13
Чили, Республика
Пробный 1 песо 1819
Золото $1,800 - 0 101
Чили, Республика
8 эскудо 1850 So LA
Золото $2,200 - 1 38
Чили, Республика
8 эскудо 1837 So IJ
Золото $280 - 1 40
Чили, Республика
1 песо 1860 So
Золото $300 - 0 10
Чили, Республика
20 песо 1964 So
Золото $3,400 - 0 26
Чили, Республика
8 эскудо 1822 So FI
Золото - $3,000 0 43
Чили, Республика
200 песо 1968 So "Переход через Анды"
Золото $610 - 1 25
Чили, Республика
1 эскудо 1834 So I
Золото $440 - 0 13
Чили, Республика
50 песо 1969 So
Золото $1,900 - 0 22
Чили, Республика
8 эскудо 1818 So FD
Золото $4,800 - 0 20
Чили, Республика
8 эскудо 1839 So IJ
Золото $1,100 - 0 34
Чили, Республика
100 песо 1953 So
Золото $1,000 - 0 9
Чили, Республика
100 песо 1970 So
Золото $5,500 - 2 39
Чили, Республика
8 эскудо 1819 So FD
Золото $730 - 0 50
Чили, Республика
1 эскудо 1838 So IJ
Золото $3,400 - 0 55
Чили, Республика
8 эскудо 1836 So IJ
Золото $7,200 - 0 17
Чили, Республика
8 эскудо 1832 So I
Золото $2,000 - 0 69
Чили, Республика
8 эскудо 1851 So LA
Золото $350 - 0 9
Чили, Республика
5 песо 1898 So
Золото $550 - 0 23
Чили, Республика
50 песо 1961 So
Золото $2,000 - 1 19
Чили, Республика
8 эскудо 1823 So FI
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