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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Каталог монет Республики (1818-2021)

Всего добавлено монет: 252

Период чеканки Республики
Каталог монет Республика 1818-2021
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Монеты Республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1963 So
 Золото $1,200 $900 1 21Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1960 So
 Золото $1,100 - 0 84Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1962 So
 Золото $1,200 - 0 42Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1952 So
 Золото $1,100 - 0 43Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1961 So
 Золото $1,200 - 0 49Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1954 So
 Золото $1,000 - 0 39Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1947 So
 Золото $1,000 - 0 68Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1976 So "Освобождение Чили"
 Золото $1,400 $1,700 1 50Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1974 So
 Золото $550 - 0 26Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1959 So
 Золото $1,100 - 0 27Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1965 So
 Золото $570 - 0 10Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1956 So
 Золото $1,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1926 So
 Золото $530 - 0 78Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1948 So
 Золото $860 - 0 23Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1926 So
 Золото $1,000 - 2 214Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1951 So
 Золото $1,100 - 0 41Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1949 So
 Золото $990 - 0 26Coin photo Coin photo
Чили, Республика
20 песо 1959 So
 Золото $290 - 0 18Coin photo Coin photo
Чили, Республика
20 песо 1961 So
 Золото $230 - 1 36Coin photo Coin photo
Чили, Республика
10 песо 1896 So
 Золото $410 - 1 30Coin photo Coin photo
Чили, Республика
5 песо 1897 So
 Золото $10,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1958 So
 Золото $1,100 - 2 53Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1970 So
 Золото $510 - 0 25Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1825 So I
 Золото $10,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1955 So
 Золото $1,200 - 0 29Coin photo Coin photo
Чили, Республика
1 песо 1861 So
 Золото $260 - 2 40Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1968 So "150-летие военной академии"
 Золото $490 $550 0 27Coin photo Coin photo
Чили, Республика
1 песо 1867 So
 Золото $5,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1946 So
 Золото $1,400 - 0 57Coin photo Coin photo
Чили, Республика
Пробный 1 песо 1819
 Серебро $10,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1850 So LA
 Золото $1,800 - 0 101Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1837 So IJ
 Золото $2,200 - 1 38Coin photo Coin photo
Чили, Республика
1 песо 1860 So
 Золото $280 - 1 40Coin photo Coin photo
Чили, Республика
20 песо 1964 So
 Золото $300 - 0 10Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1822 So FI
 Золото $3,400 - 0 26Coin photo Coin photo
Чили, Республика
200 песо 1968 So "Переход через Анды"
 Золото - $3,000 0 43Coin photo Coin photo
Чили, Республика
1 эскудо 1834 So I
 Золото $610 - 1 25Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1969 So
 Золото $440 - 0 13Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1818 So FD
 Золото $1,900 - 0 22Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1839 So IJ
 Золото $4,800 - 0 20Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1953 So
 Золото $1,100 - 0 34Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1970 So
 Золото $1,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1819 So FD
 Золото $5,500 - 2 39Coin photo Coin photo
Чили, Республика
1 эскудо 1838 So IJ
 Золото $730 - 0 50Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1836 So IJ
 Золото $3,400 - 0 55Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1832 So I
 Золото $7,200 - 0 17Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1851 So LA
 Золото $2,000 - 0 69Coin photo Coin photo
Чили, Республика
5 песо 1898 So
 Золото $350 - 0 9Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1961 So
 Золото $550 - 0 23Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1823 So FI
 Золото $2,000 - 1 19
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