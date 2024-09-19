Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1949 года So (Чили, Республика)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 310,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1949
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1949 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность UNC
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Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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