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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1949 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1949 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1949 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 310,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1949
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1949 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22051 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Чили 100 песо 1949 So на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1186 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - October 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - October 21, 2021
Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - October 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - June 8, 2017
Чили 100 песо 1949 So на аукционе Heritage - June 8, 2017
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1949 So на аукционе Münzen & Medaillen - November 25, 2016
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 25 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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