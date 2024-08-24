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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Каталог монет Чили

Всего добавлено монет: 480

Монеты Фердинанда VI
coin 1746-1759 Фердинанд VI
Монеты Карла III
coin 1759-1788 Карл III
Монеты Карла IV
coin 1788-1808 Карл IV
Монеты Фердинанда VII
coin 1808-1817 Фердинанд VII
Монеты Республики
coin 1818-2021 Республика

Таблица цен монет Чили

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 So J
 Золото $5,000 - 6 551Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1963 So
 Золото $1,200 $900 1 21Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1960 So
 Золото $1,100 - 0 84Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1962 So
 Золото $1,200 - 0 42Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1952 So
 Золото $1,100 - 0 43Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1961 So
 Золото $1,200 - 0 49Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 So FJ
 Золото $3,000 - 0 200Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1954 So
 Золото $1,000 - 0 39Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
4 эскудо 1749 So J
 Золото $2,100 - 0 79Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1947 So
 Золото $1,000 - 0 68Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1976 So "Освобождение Чили"
 Золото $1,400 $1,700 1 50Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1974 So
 Золото $550 - 0 26Coin photo Coin photo
Чили, Карл IV
8 эскудо 1806 So FJ
 Золото $2,000 - 0 54Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1959 So
 Золото $1,100 - 0 27Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1965 So
 Золото $570 - 0 10Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 So FJ
 Золото $1,800 - 0 93Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1956 So
 Золото $1,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1926 So
 Золото $530 - 0 78Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1948 So
 Золото $860 - 0 23Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1926 So
 Золото $1,000 - 2 214Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 So FJ
 Золото $2,800 - 2 289Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1951 So
 Золото $1,100 - 0 41Coin photo Coin photo
Чили, Карл IV
1 эскудо 1802 So JJ
 Золото $1,100 - 0 8Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 So FJ
 Золото $3,100 - 0 291Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1949 So
 Золото $990 - 0 26Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 So J
 Золото $3,600 - 2 124Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 So FJ
 Золото $590 - 0 5Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 So J
 Золото $2,600 - 1 78Coin photo Coin photo
Чили, Республика
20 песо 1959 So
 Золото $290 - 0 18Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 So FJ
 Золото $1,900 - 0 193Coin photo Coin photo
Чили, Республика
20 песо 1961 So
 Золото $230 - 1 36Coin photo Coin photo
Чили, Республика
10 песо 1896 So
 Золото $410 - 1 30Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 So J
 Золото $2,500 - 0 28Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 So J
 Золото $4,000 - 0 74Coin photo Coin photo
Чили, Республика
5 песо 1897 So
 Золото $10,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 So J
 Золото $3,200 - 0 60Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 So J
 Золото $2,100 - 0 49Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1958 So
 Золото $1,100 - 2 53Coin photo Coin photo
Чили, Карл III
8 эскудо 1772 So DA
 Золото $1,600 - 1 23Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1970 So
 Золото $510 - 0 25Coin photo Coin photo
Чили, Республика
8 эскудо 1825 So I
 Золото $10,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Чили, Республика
100 песо 1955 So
 Золото $1,200 - 0 29Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 So J
 Золото $3,300 - 0 55Coin photo Coin photo
Чили, Карл IV
8 эскудо 1792 So DA
 Золото $2,200 - 0 85Coin photo Coin photo
Чили, Республика
1 песо 1861 So
 Золото $260 - 2 40Coin photo Coin photo
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 So FJ
 Золото $9,700 - 0 2Coin photo Coin photo
Чили, Республика
50 песо 1968 So "150-летие военной академии"
 Золото $490 $550 0 27Coin photo Coin photo
Чили, Карл IV
8 эскудо 1798 So DA
 Золото $2,100 - 0 128Coin photo Coin photo
Чили, Республика
1 песо 1867 So
 Золото $5,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Чили, Карл III
1 эскудо 1761 So J
 Золото $14,000 - 0 3
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