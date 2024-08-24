Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Каталог монет Чили
Всего добавлено монет: 480
Таблица цен монет Чили
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $5,000 - 6 551
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 So J
Золото $1,200 $900 1 21
Чили, Республика
100 песо 1963 So
Золото $1,100 - 0 84
Чили, Республика
100 песо 1960 So
Золото $1,200 - 0 42
Чили, Республика
100 песо 1962 So
Золото $1,100 - 0 43
Чили, Республика
100 песо 1952 So
Золото $1,200 - 0 49
Чили, Республика
100 песо 1961 So
Золото $3,000 - 0 200
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 So FJ
Золото $1,000 - 0 39
Чили, Республика
100 песо 1954 So
Золото $2,100 - 0 79
Чили, Фердинанд VI
4 эскудо 1749 So J
Золото $1,000 - 0 68
Чили, Республика
100 песо 1947 So
Золото $1,400 $1,700 1 50
Чили, Республика
100 песо 1976 So "Освобождение Чили"
Золото $550 - 0 26
Чили, Республика
50 песо 1974 So
Золото $2,000 - 0 54
Чили, Карл IV
8 эскудо 1806 So FJ
Золото $1,100 - 0 27
Чили, Республика
100 песо 1959 So
Золото $570 - 0 10
Чили, Республика
50 песо 1965 So
Золото $1,800 - 0 93
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 So FJ
Золото $1,100 - 0 20
Чили, Республика
100 песо 1956 So
Золото $530 - 0 78
Чили, Республика
50 песо 1926 So
Золото $860 - 0 23
Чили, Республика
100 песо 1948 So
Золото $1,000 - 2 214
Чили, Республика
100 песо 1926 So
Золото $2,800 - 2 289
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 So FJ
Золото $1,100 - 0 41
Чили, Республика
100 песо 1951 So
Золото $1,100 - 0 8
Чили, Карл IV
1 эскудо 1802 So JJ
Золото $3,100 - 0 291
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 So FJ
Золото $990 - 0 26
Чили, Республика
100 песо 1949 So
Золото $3,600 - 2 124
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 So J
Золото $590 - 0 5
Чили, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 So FJ
Золото $2,600 - 1 78
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 So J
Золото $290 - 0 18
Чили, Республика
20 песо 1959 So
Золото $1,900 - 0 193
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 So FJ
Золото $230 - 1 36
Чили, Республика
20 песо 1961 So
Золото $410 - 1 30
Чили, Республика
10 песо 1896 So
Золото $2,500 - 0 28
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 So J
Золото $4,000 - 0 74
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1759 So J
Золото $10,000 - 0 1
Чили, Республика
5 песо 1897 So
Золото $3,200 - 0 60
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 So J
Золото $2,100 - 0 49
Чили, Фердинанд VI
4 эскудо 1750 So J
Золото $1,100 - 2 53
Чили, Республика
100 песо 1958 So
Золото $1,600 - 1 23
Чили, Карл III
8 эскудо 1772 So DA
Золото $510 - 0 25
Чили, Республика
50 песо 1970 So
Золото $10,000 - 0 5
Чили, Республика
8 эскудо 1825 So I
Золото $1,200 - 0 29
Чили, Республика
100 песо 1955 So
Золото $3,300 - 0 55
Чили, Фердинанд VI
8 эскудо 1760 So J
Золото $2,200 - 0 85
Чили, Карл IV
8 эскудо 1792 So DA
Золото $260 - 2 40
Чили, Республика
1 песо 1861 So
Золото $9,700 - 0 2
Чили, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 So FJ
Золото $490 $550 0 27
Чили, Республика
50 песо 1968 So "150-летие военной академии"
Золото $2,100 - 0 128
Чили, Карл IV
8 эскудо 1798 So DA
Золото $5,000 - 0 13
Чили, Республика
1 песо 1867 So
Золото $14,000 - 0 3
Чили, Карл III
1 эскудо 1761 So J
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