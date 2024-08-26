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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1956 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1956 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1956 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1956
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1956 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31600 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Stack's - August 27, 2022
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Auctiones - December 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Auctiones - June 26, 2016
Продавец Auctiones
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - January 23, 2014
Чили 100 песо 1956 So на аукционе Heritage - January 23, 2014
Продавец Heritage
Дата 23 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Чили 100 песо 1956 So на аукционе Auctiones - September 15, 2013
Продавец Auctiones
Дата 15 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 песо 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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