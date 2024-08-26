Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1956 года So (Чили, Республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1956
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1956 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31600 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1380 $
Цена в валюте аукциона 1380 USD
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 песо 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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