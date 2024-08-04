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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1817 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Maison Palombo за 18000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1927 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Stack's - May 15, 2022
Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Stack's - May 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1817 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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