Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1817 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (193)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Maison Palombo за 18000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1927 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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