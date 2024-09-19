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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1817 So FJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 193
Аверс
Реверс
4 эскудо 1817 So FJ
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1817 So FJ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 эскудо 1817 So FJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1817 So JF
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 5
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