Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1817 года So JF (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3841 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком So JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4259 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2160 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?
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