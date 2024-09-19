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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1817 года So JF (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1817 года So JF - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1817 года So JF - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком So JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4259 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2160 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
1124 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Heritage - January 3, 2012
Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 1 эскудо 1817 So JF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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