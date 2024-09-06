Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Золотые монеты 1 эскудо Фердинанда VII - Чили

type-coin
type-coin

1 эскудо 1808-1817

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1808 So FJ 3,986 0 11809 So FJ 5,026 0 01810 So FJ 816 0 11811 So FJ 680 0 131812 So FJ 952 0 51813 So FJ 4,556 0 51814 So FJ 1,152 0 81815 So FJ 816 0 21816 So FJ 408 0 31817 So FJ 22,000 0 61817 So JF 22,000 0 5
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Фердинанда VII Все чилийские монеты чилийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск