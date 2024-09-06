Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Цена монет Чили
Фердинанд VII
1 эскудо
Чили
Период:
1746-2021
1746-2021
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1817
Республика
1818-2021
Главная
Каталог
Цена монет Чили
Фердинанд VII
1 эскудо
Золотые монеты 1 эскудо Фердинанда VII - Чили
1 эскудо 1808-1817
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1808
So FJ
3,986
0
1
1809
So FJ
5,026
0
0
1810
So FJ
816
0
1
1811
So FJ
680
0
13
1812
So FJ
952
0
5
1813
So FJ
4,556
0
5
1814
So FJ
1,152
0
8
1815
So FJ
816
0
2
1816
So FJ
408
0
3
1817
So FJ
22,000
0
6
1817
So JF
22,000
0
5
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Чили
Каталог монет Фердинанда VII
Все чилийские монеты
чилийские монеты номиналом 1 эскудо
Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Great Coins & Art Auctions
Аукцион
6 сент. 2024
Varesi
Аукцион
27 сент. 2024
Varesi
Аукцион
27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Чили
Период
1746-2021
Категория
Зактрыть
???
Чили
Период
1746-2021
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1817
Республика
1818-2021
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить