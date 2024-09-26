Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1816 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3841 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 408
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1816
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30435 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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