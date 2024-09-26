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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1816 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1816 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1816 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 408

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1816
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1816 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 30435 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Чили 1 эскудо 1816 So FJ на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
Чили 1 эскудо 1816 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 1 эскудо 1816 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность F15 NGC
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 823 USD
Чили 1 эскудо 1816 So FJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
759 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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