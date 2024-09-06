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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1812 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1812 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1812 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 952

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Monedalia.es за 1078 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 1 эскудо 1812 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Чили 1 эскудо 1812 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 1078 EUR
Чили 1 эскудо 1812 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
731 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Чили 1 эскудо 1812 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1812 So FJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 1 эскудо 1812 So FJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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