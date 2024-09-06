Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1812 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3841 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 952
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1812 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Monedalia.es за 1078 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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