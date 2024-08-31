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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1817 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1817 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 50946 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • Tauler & Fau (1)
Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность F
Цена
1391 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 1 эскудо 1817 So FJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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