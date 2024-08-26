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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1813 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1813 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1813 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,556

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1813 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1284 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 1 эскудо 1813 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1277 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Чили 1 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Чили 1 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 1 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1813 So FJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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