Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1813 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3841 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,556
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1813 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1277 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?
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