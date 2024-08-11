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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1813 So FJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
4 эскудо 1813 So FJ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1813 So FJ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1813 So FJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 5
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