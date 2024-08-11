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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1813 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1813 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1813 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,073 гр
  • Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2067 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - December 12, 2019
Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - December 12, 2019
Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Spink - November 13, 2019
Продавец Spink
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - August 22, 2019
Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Heritage - August 22, 2019
Продавец Heritage
Дата 22 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1813 So FJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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