Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1813 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,073 гр
- Чистого золота (0,7616 oz) 23,6889 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,000
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 12 декабря 2019
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Spink
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 22 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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