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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1813 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1813 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1813 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,462

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1813 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4690 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1700 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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Чили 4 эскудо 1813 So FJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
1911 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Чили 4 эскудо 1813 So FJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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