Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1813 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1813 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4689 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1900 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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