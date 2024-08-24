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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1808 года So FJ (Чили, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1808 года So FJ - цена золотой монеты - Чили, Фердинанд VII

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3841 гр
  • Чистого золота (0,0952 oz) 2,9611 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,986

Описание

  • Страна Чили
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1808 года со знаком So FJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 29197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 1 эскудо 1808 So FJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

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